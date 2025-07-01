В Госдуме объяснили действиями спецслужб охлаждение отношений РФ с Арменией и Азербайджаном

В Азербайджане задержали российских журналистов, сотрудников Sputnik Азербайджан, в Армении хотят запретить вещание российских телеканалов. Все это «не просто так», заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, — он считает, что в ухудшении отношений России с соседями виноваты спецслужбы «определенных стран».

«Конечно, это определенное давление. Мы понимаем, что все это не просто так, и есть силы, которые сумели организовать такое явление. И это крайне неприятно. События, происходящие в соседних странах, вызывают определенные опасения. Мы помним, что были волнения в Казахстане. Постоянно наблюдаю в той или иной стране [волнения], и это делается не просто, не откуда-то это все берется. В том числе действия спецслужб определенных стран, которые не перестают создавать точки напряжения вблизи наших границ», — заявил он.

По мнению Чепы, точки напряжения «не перестают» создаваться вблизи российской границы. Депутат заявил, что «хотелось бы побыстрее» оттепели в отношениях с Арменией и Азербайджаном.

До этого 30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания — в феврале деятельность Sputnik была приостановлена в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку «эмоциональная» и призвал власти страны к диалогу. 1 июля стало известно, что российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов были арестовали на 4 месяца.

Также 1 июля спикер парламента соседней Армении Ален Симонян заявил, что в республике нужно запретить вещание российских телеканалов. По его словам, это должно стать ответной мерой на мнения относительно событий в Армении, звучащие на российском телевидении.

Ранее Зеленский поговорил с президентом Азербайджана о России.