На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили действиями спецслужб охлаждение отношений РФ с Арменией и Азербайджаном

Депутат Чепа: в ухудшении отношений России с соседними странами виноваты спецслужбы
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Азербайджане задержали российских журналистов, сотрудников Sputnik Азербайджан, в Армении хотят запретить вещание российских телеканалов. Все это «не просто так», заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, — он считает, что в ухудшении отношений России с соседями виноваты спецслужбы «определенных стран».

«Конечно, это определенное давление. Мы понимаем, что все это не просто так, и есть силы, которые сумели организовать такое явление. И это крайне неприятно. События, происходящие в соседних странах, вызывают определенные опасения. Мы помним, что были волнения в Казахстане. Постоянно наблюдаю в той или иной стране [волнения], и это делается не просто, не откуда-то это все берется. В том числе действия спецслужб определенных стран, которые не перестают создавать точки напряжения вблизи наших границ», — заявил он.

По мнению Чепы, точки напряжения «не перестают» создаваться вблизи российской границы. Депутат заявил, что «хотелось бы побыстрее» оттепели в отношениях с Арменией и Азербайджаном.

До этого 30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания — в феврале деятельность Sputnik была приостановлена в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку «эмоциональная» и призвал власти страны к диалогу. 1 июля стало известно, что российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов были арестовали на 4 месяца.

Также 1 июля спикер парламента соседней Армении Ален Симонян заявил, что в республике нужно запретить вещание российских телеканалов. По его словам, это должно стать ответной мерой на мнения относительно событий в Армении, звучащие на российском телевидении.

Ранее Зеленский поговорил с президентом Азербайджана о России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами