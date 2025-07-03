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Поклонская опубликовала свою новую фотографию

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликовала новую фотографию без афрокос
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Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала свою новую фотографию. Кадры появились в ее Telegram-канале.

На снимках экс-политик запечатлена во время посещения детского учреждения. На снимке Поклонская с распущенными волосами, на ней надета голубая блузка и светло-синие джинсы свободного кроя.

После ухода из политики Наталья Поклонская стала чаще появляться на публике в неформальных нарядах, например, в стиле бохо. На фотосессии она надевала этнические образы. 9 июня женщина выставила фото, где на ней афрокосы. За три дня до этого Поклонская сфотографировалась в платье-вышиванке, посвятив свой образ поэту Александру Пушкину.

Помимо прочего, экс-прокурор Крыма увлекается языческими практиками. Так, 31 октября Поклонская поздравила граждан с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, она призвала к переменам в жизни.

Ранее Поклонская опубликовала мем «няш-мяш» и вспомнила о Крымской весне.

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