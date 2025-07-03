В Венгрии заявили, что Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира

Орбан считает, что Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира.

Орбан рассказал о своем визите в Киев год назад. Тогда он предупредил Зеленского, что время не на его стороне, и оказался прав. Он напомнил, что конфликт продолжается, Европа уже истощена, а поставки американского оружия сокращаются.

«Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней», — написал Орбан.

До этого Орбан заявил о формировании в НАТО большинства, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне.

Он также писал, что принятие Украины в НАТО было бы сродни поджогу пороховой бочки.

По словам политика, активное стремление ЕС к принятию Украины в короткие сроки переместит линию фронта «в самое сердце Европы». Орбан отметил, что нельзя допустить превращения континента в поле боя.

Ранее президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО.