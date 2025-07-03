Турецкий политолог увидел след Лондона в ухудшении отношений Москвы и Баку

Великобритания пытается разжечь напряженность между Москвой и Баку, пытаясь втянуть в процесс Турцию. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Энгин Озер.

По его словам, когда стамбульские переговоры по Украине могут войти в «финальный процесс», внешние силы пытаются продлить конфликт.

«Лондонская администрация, которая в этом отношении добилась «значительных успехов» в 2022 году, сорвав стамбульские договоренности, вероятно, захочет разжечь напряженность между Баку и Москвой и втянуть в этот процесс Турцию», — заявил Озер.

По его словам, фоном напряженности между Россией и Азербайджаном является конфликт геополитических интересов двух стран, однако в этом вопросе можно идти на компромиссы.

События, произошедшие за последние дни в отношениях Москвы и Баку, привели к росту напряженности, указал аналитик. Она не принесет никакой пользы сторонам, но диаспоры обеих государств могут понести значительный ущерб, констатировал Озер.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде увидели европейский след в ухудшении отношений России и Азербайджана.