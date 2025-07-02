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В Совфеде увидели европейский след в ухудшении отношений России и Азербайджана

Сенатор Карасин: силы в Европе пытаются испортить отношения Москвы и Баку
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Алексей Майшев/РИА Новости

Силы в Европе стремятся испортить отношения между Россией и Азербайджаном, заявил «Ленте.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, «какие-то силы в Европе, в том числе на Кавказе, стремятся торпедировать все хорошее», что было достигнуто в отношениях Москвы и Баку. Аналогичную ситуацию парламентарий заметил и с Арменией. Давление в этом вопросе ведется широким фронтом, подчеркнул Карасин.

Он также указал, что к «этой атаке примкнул подмастерье провокаций», президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны рассчитывать на здравые подходы и то, что у нас есть все возможности в конструктивном ключе разобраться во всей этой ситуации. Не надо нагнетать ненависть. Потому что именно в этом состоит задача тех сил на Западе и на Кавказе, которые стремятся поссорить народы бывшего Советского Союза. Мы не должны дать возможность этому состояться», — сказал Карасин.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия призвала Азербайджан принять меры по возвращению к союзничеству.

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