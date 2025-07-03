Эксперт предположил, что Германия предложит Украине новую сделку

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит для Украины сделку по примеру той, что предлагал президент США Дональд Трамп. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По его словам, если сейчас Украина вынуждена постоянно оглядываться на партнеров, которые предоставляют стране оружие, то, заполучив собственное производство, ей станет легче. В частности, считает эксперт, Киеву больше не придется отчитываться за то, что западные ракеты попали по гражданским, а не по военным объектам, и себестоимость оружия будет ниже.

«Теоретически Мерц может попытаться заключить с Зеленским сделку вроде той, что продавил Дональд Трамп. Только американцев интересовали природные ресурсы, а немцы возьмут ВПК», — предположил Топорнин.

Власти Германии планируют запустить на территории, контролируемой Украиной, совместное производство дальнобойных ракет. Мерц заверил, что при этом Берлин не станет стороной конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никогда прежде не получал столь хороших сигналов от ФРГ.

Ранее Мерц заявил, что немцы боятся войны с Россией.