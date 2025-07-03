Конгрессмен запросил экстренный брифинг Пентагона о военной помощи Киеву

Конгрессмен Брайан Фицпатрик сообщил, что запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона по поводу приостановки военных поставок Киеву. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, нужно прояснить появившиеся сообщения о приостановке военной помощи Украине, а также рассмотреть вопрос о запасах оружия и боеприпасов в США. Кроме того, необходимо убедиться, что Штаты по-прежнему готовы предоставить Украине те ресурсы, которые ей срочно необходимы. Фицпатрик также приложил к своему посту официальное письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу.

Вопрос поставок американского оружия Киеву ранее поднимал экс-советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Так, в колонке для The New York Times он раскритиковал решение действующей администрации США приостановить военную помощь Украине и призвал сильнее давить на Россию.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.