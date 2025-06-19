Мэр Махачкалы подал в отставку

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил, что подает в отставку. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

По данным источника, о своем решении градоначальник объявил на совещании с заместителями. Мэр добавил, что его прошение депутаты городского собрания Махачкалы рассмотрят на ближайшей сессии.

Умавов родился 8 февраля 1962 года в селе Кадар Буйнакского района Дагестана. Он окончил Дагестанский государственный университет (ДГУ) по двум специальностям: экономика труда в 1988 году и юриспруденция — в 2001-м. Кандидат экономических наук, доцент. С 2004 года преподает в ДГУ, возглавляя кафедру маркетинга и логистики.

Свою трудовую карьеру он начал в промышленности, работал инженером и экономистом. Затем занимал руководящие посты в различных республиканских структурах — от промышленного предприятия «Дагестантоппром» до Агентства лесного хозяйства. В 2009–2018 годах он был министром строительства, ЖКХ, торговли и инвестиций Республики Дагестан.

В 2021 году Умавова избрали депутатом Народного Собрания РД, где он возглавил комитет по промышленности, транспорту и ЖКХ. В мае 2023 года его назначили и вскоре официально избрали мэром Махачкалы.

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