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Мэр Оренбурга примет участие в СВО

Мэр Оренбурга Салмин решил отправиться в зону спецоперации
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Максим Богодвид/РИА Новости

Мэр города Оренбурга Сергей Салмин решил досрочно сложить с себя соответствующие полномочия и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он отметил, что глава административного центра региона присоединится к российским военнослужащим, которые отстаивают интересы РФ и ее граждан на поле боя. По словам Паслера, это было очень серьезное решение со стороны Салмина.

«Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно», — добавил губернатор.

В соответствии с Уставом Оренбурга, место Салмина займет его первый заместитель. При этом ожидается, что все реализуемые в населенном пункте проекты будут продолжены.

Паслер добавил, что за последние несколько дней ряд муниципальных чиновников также изъявили желание отправиться на фронт. На этом фоне он пожелал всем государственным служащим, собирающимся принять участие в СВО, удачи и возвращения домой с победой.

В конце января глава республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что три местных чиновника собираются отправиться в зону украинского конфликта. Речь идет об исполняющем обязанности министра сельского хозяйства Амгалане Дармаеве и двух заместителях руководителя региональной администрации Иване Альхееве, Алдаре Гулгенове.

Ранее министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Саха (Якутии) получил ранение в зоне спецоперации.

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