В США назвали «сокрушительным ударом» по Украине приостановку военной помощи

WSJ: приостановка поставок ракет к Patriot стала сокрушительным ударом по Украине

Приостановка поставок военной помощи Украине со стороны США, в том числе ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, наносит сокрушительный удар по попыткам страны противостоять воздушным атакам России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Прекращение поставок перехватчиков из США усилит давление на Украину», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что еще до принятия решения о приостановке помощи Киев «с трудом противостоял российским технологиям и численности войск». ВС РФ развертывают маневренные баллистические ракеты, способные избегать радаров «хваленой системы ПВО Patriot», говорится в тексте.

До этого газета Politico писала, что Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны.

В рамках данной стратегии ряд правительств европейских стран изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для дальнейшей передачи Украине.

Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.