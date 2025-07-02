Генсек НАТО осудил Лаврова за слова о распаде альянса

Рютте: из уст Лаврова со времен Иисуса Христа ничего полезного не выходило

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала Fox News резко высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после его высказывания о возможном распаде альянса.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило», — заявил он.

Рютте в интервью призвал журналистов не уделять «слишком много внимания» главе МИД РФ.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Лаврове. По ее мнению, российский глава МИД работал не зря, поскольку заставил Рютте вспомнить об Иисусе Христе.

В конце июня Лавров высказал мнение, что планы стран НАТО по увеличению военного бюджета приведут к краху этой организации. По его словам, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не «выдуманными из пальца угрозами», как это делают в альянсе.

Ранее в Венгрии заявили об опасении в НАТО третьей мировой войны.