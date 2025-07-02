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Захарова ответила на слова генсека НАТО о значимости Лаврова

Захарова: не зря Лавров работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова генсека НАТО Марко Рютте о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — написала дипломат.

До этого Рютте заявил, что глава МИД России занимает свой пост «с рождения Иисуса Христа и с тех пор не сказал ничего полезного». Он также призвал европейских коллег «не уделять мистеру Лаврову слишком много внимания».

В конце июня Лавров высказал мнение, что планы стран НАТО по увеличению военного бюджета приведут к краху этой организации. По его словам, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не «выдуманными из пальца угрозами», как это делают в альянсе.

2 июля заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что сумма военных расходов 32 стран — членов НАТО больше, чем у 163 остальных государств мира, и составляет $1,5 трлн. Расходы альянса делятся на две категории: прямые военные расходы (3,5%) и прочие траты (1,5%). Дипломат отметил, что при такой системе в военные расходы можно записать «все что угодно».

Ранее в Венгрии заявили об опасении в НАТО третьей мировой войны.

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