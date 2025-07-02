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В Европарламенте пройдет голосование о доверии фон дер Ляйен

DPA: Европарламент вынес на голосование вотум о доверии Урсуле фон дер Ляйен
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Yves Herman/Reuters

Европарламент планирует на следующей неделе провести голосование по вопросу о доверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что спикер Европарламента Роберта Метсола уже сообщила о грядущем голосовании по вотуму доверия лидерам фракций. Вопрос был поднят из-за того, что фон дер Ляйен якобы превысила полномочия при закупке вакцин против COVID-19.

Как писала газета Financial Times (FT), крайне правые депутаты Европарламента утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием об отставке всего состава ЕК после того, как суд Евросоюза вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

14 мая Европейский суд юстиции признал председателя ЕК ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Ранее немецкий депутат заявил, что граждане ФРГ не хотят возвращения фон дер Ляйен в Берлин.

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