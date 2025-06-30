Граждане Германии не хотят возвращения главы Европейской комиссии (ЕК) в немецкую политику, в случае, если она будет снята с должности после вынесения ей вотума недоверия. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказала депутат Гамбургского ландтага (муниципального парламента), правозащитник Ольга Петерсен.

«Сложно прогнозировать, что больше по душе немцам: с одной стороны, она перестает играть активную роль в политике ЕС, а с другой — может вернуться на политическую арену Германии. А это, как минимум, не понравится Фридриху Мерцу, так как его стул и так под ним шатается», — отметила парламентарий.

Когда фон дер Ляйен впервые избиралась, подавляющее большинство немецких делегатов — независимо от политических взглядов — проголосовали против нее, напомнила Петерсен.

Как пишет газета Financial Times (FT), главе ЕК грозит вотум недоверия из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19 во время пандемии.

Крайне правые депутаты Европарламента утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием об отставке всего состава ЕК после того, как суд Евросоюза вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

14 мая Европейский суд юстиции признал председателя ЕК ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Ранее сообщалось, что десятки евродепутатов поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен за коррупцию.