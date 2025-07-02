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В США объяснили приостановку помощи Украине фразой «Америка прежде всего»

Посол в НАТО Уитакер объяснил остановку помощи ВСУ фразой «Америка прежде всего»
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AP

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон приостановил военную помощь Украине, чтобы позаботиться о собственных потребностях. Его слова передает телеканал Fox Business.

«Я думаю, что самое важное, что именно так выглядит «Америка прежде всего»: мы сначала должны позаботиться о потребностях Соединенных Штатов», — сказал Уитакер.

Он подчеркнул, что Пентагон постоянно следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проявления силы.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее в Госдуме поприветствовали решение США приостановить помощь Украине.

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