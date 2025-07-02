В МИД России возмутились военными расходами НАТО

Грушко: военные расходы 32 стран НАТО больше, чем у 163 остальных государств

Сумма военных расходов 32 стран — членов НАТО больше, чем у 163 остальных государств мира, и составляет $1,5 трлн. На это обратил внимание заместитель главы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

Расходы альянса делятся на две категории: прямые военные расходы (3,5%) и прочие траты (1,5%). Дипломат отметил, что при такой системе в военные расходы можно записать «все, что угодно».

«Условно говоря, вы починили дорогу, по дороге можно миномет провести — значит, это двойная инфраструктура. Электричество, железная дорога, пути подвоза. В общем, все, что угодно», — сказал Грушко.

По его словам, сумма военных бюджетов стран Североатлантического альянса в настоящее время в 10 раз превосходит военные бюджеты Российской Федерации. Несмотря на это, государства организации продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения, отметил замглавы МИД.

Грушко добавил, что к началу текущего года даже 2% от ВВП на военные расходы из 32 стран НАТО смогли выделить только 23.

Лидеры стран НАТО согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в нидерландской Гааге.

Ранее Сергей Лавров предрек крах НАТО.