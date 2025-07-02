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В Госдуме поприветствовали решение США приостановить помощь Украине

Депутат Швыткин поприветствовал решение США приостановить помощь Украине
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поприветствовал решение Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он указал, что оно может быть связано с осознанием необходимости прекратить участие в конфликте.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы поставок со стороны США не было, потому что сегодня ВСУ использует американское оружие для нанесения ударов по нашему государству. Соединенные Штаты Америки, выступая государством, которое способствует локализации конфликта, никоим образом не должно вставать на сторону какого-либо государства», — заявил Швыткин.

Он подчеркнул, что Россия приветствует такое решение и надеется, что оно продиктовано не только истощением ресурсов, но и на осознанием необходимости прекращения поставок Украине в целом.

Парламентарий также счел преждевременными разговоры о том, как решение Вашингтона повлияет на ход конфликта на Украине.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но партия была задержана перед отправкой на Украину.

Ранее на Украине выписали США из союзников после решения о приостановке помощи.

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