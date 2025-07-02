Глава МИД Литвы намерен обсудить с США вопрос прекращения поддержки Украины

Литва намерена обсудить с администрацией президента США Дональда Трампа обсудить вопрос прекращения поставок вооружения Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Кастутис Будрис, пишет Delfi.

Будрис указал, что на данный момент Литва не получала сигналов от Белого дома о готовности предоставлять Киеву дополнительную военную помощь.

«Та поддержка, которая оказывается, чрезвычайно важна, и мы продолжим вести переговоры с США о некоторых системах вооружения, определенных ресурсах, которые действительно нужны Украине в плане противовоздушной обороны, ракетных систем ПВО, но также и о некоторых других сферах», – заявил Будрис.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее на Украине выписали США из союзников после решения о приостановке помощи.