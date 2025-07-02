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Премьер Словакии оценил слова главы МИД, призвавшего Запад «простить» Россию

Премьер Фицо поддержал главу МИД Словакии, призвавшего Запад «простить» Россию
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал слова министра иностранных дел страны Юрая Бланара о том, что Западу придется «простить» Россию. Об этом сообщает Dennik N.

Фицо заявил, что глава внешнеполитического ведомства республики – не попугай, который «повторяет то, что от него ожидают».

«Есть вещи, по которым он имеет свое суверенное мнение, и это мне нравится», – заявил Фицо.

До этого глава внешнеполитического ведомства Словакии заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине потребует налаживания прямых коммуникаций с Россией. Он также допустил вариант, при котором Запад «простит» России «все, что произошло». Запад должен найти способ сотрудничества с Россией, считает глава МИД Словакии.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на странице в соцсети Х резко раскритиковал Бланара за соответствующее заявление.

Ранее Фицо заговорил о «нейтралитете» Словакии.

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