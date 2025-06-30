На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Словакии призвал Запад «простить» Россию

Глава МИД Словакии Бланар призвал искать пути коммуникации с Россией
close
Kira Hofmann/Global Look Press

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине требует налаживания прямых коммуникаций с Россией. Его слова приводит TASR.

Он заявил, что конфликт Москвы и Киева не имеет военного решения, а урегулирование потребует «дипломатических средств и соблюдения международного права». Запад должен найти способ сотрудничества с Россией, считает глава МИД Словакии.

«А может, даже простить все, что произошло», – сказал Бланар.

Накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что курс Европы на противостояние с Россией ведет в никуда.

По словам дипломата, под видом борьбы с российской «угрозой» в ЕС выделяют «огромные средства» на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики. Помимо этого, в Европе проводят военные учения, изучая возможные варианты захвата территории России.

Ранее экс-глава МИД Украины не увидел перспектив в переговорах с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами