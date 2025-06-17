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Фицо заговорил о «нейтралитете» Словакии

Премьер Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгодным для Словакии
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в сложившейся геополитической обстановке. Его слова приводит издание Aktuality.

«Если говорить обо мне лично, то скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружения, когда оружейные компании потирают руки так же, как это делали фармацевтические компании во время Covid, нейтралитет очень подходил бы Словакии», — сказал Фицо.

Он напомнил, что регулярно поднимает вопрос о нейтралитете Братиславы «официально и очень четко», однако признал, что принятие решений по этому вопросу зависит не только от него.

До этого Роберт Фицо заявил, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе, однако для вступления республике нужно выполнить все необходимые для этого требования. По его словам, членство Киева в политическом объединении «принесет значительно больше возможностей, чем негатива».

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