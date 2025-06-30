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Глава МИД Украины вышел из себя после призыва словацкого коллеги «простить» Россию

Глава МИД Сибига резко ответил словацкому коллеге на призыв простить Россию
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на странице в соцсети Х резко отреагировал на призыв словацкого коллеги Юрая Бланара к странам Запада «простить» Россию.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Словакии заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине потребует налаживания прямых коммуникаций с Россией. Он также допустил вариант, при котором Запад «простит» России «все, что произошло». Запад должен найти способ сотрудничества с Россией, считает глава МИД Словакии.

«Юрай, чувство безнаказанности России является основной причиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке», — написал Сибига.

Он также указал, что те, кто ничего не потеряли в ходе конфликта, «не имеют права делать подобные заявления».

Ранее Сибига отреагировал на массированный удар ВС РФ по Украине.

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