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В Турции начали готовиться к визиту папы Римского

В Турции сообщили, что папа Римский посетит страну в конце ноября
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Claudia Greco/Reuters

В Турции начали подготовку к визиту папы Римского Льва XIV в страну в конце осени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что 2 июля с понтификом встретилась жена Эрдогана Эмине, и тот поделился с ней своими планами.

«[Он сказал], что он хотел бы совершить один из своих первых зарубежных визитов в Турцию, и что официальные лица из Турции и Ватикана работают над этим, планируя на конец ноября», — указано в сообщении.

4 июня состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Львом XIV. Российский лидер обратил внимание папы Римского на то, что власти Украины делают ставку на эскалацию конфликта, проводя диверсии на территории России. Путин подчеркнул, что осуществленный Украиной намеренный удар по мирному населению РФ однозначно квалифицируется как терроризм.

Он также подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.

Ранее папа Римский призвал не использовать голод в качестве оружия в войне.

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