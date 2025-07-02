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В МИД РФ отреагировали на предложение ограничить право вето в Совбезе ООН

Захарова: Гутерриш превысил полномочия, предложив ограничить право вето в СБ ООН
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Mike Segar/Reuters

Генсек ООН Антониу Гуттериш своим высказыванием в поддержку ограничения права вето в Совбезе превысил свои полномочия, заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел <...>, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем за пределы своих полномочий», — сказала дипломат, напомнив, что вопрос реформ СБ ООН не относится к компетенции секретариата.

Она также отметила, что право вето не позволяет западным странам «продавливать» выгодные им решения, и критиковать надо в первую очередь политику Запада, который не хочет искать компромиссы с другими государствами.

24 июня Гутерриша в злоупотреблении полномочиями обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что о позиции генсека ООН свидетельствует его нежелание использовать свой авторитет для предоставления России списка имен людей, найденных на улицах Бучи в апреле 2022 года, а также отсутствие расследования трагедии в Одессе в 2014 году.

Ранее в ООН сделали заявление о конфликте России и Азербайджана.

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