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В Евросоюзе призвали к военному сдерживанию Китая

Каллас призвала использовать экономические альянсы для военного сдерживания КНР
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Johanna Geron/Reuters

Глава Евродипломатии Кая Каллас предложила странам мира использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и противодействия его экономическому влиянию. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом дипломат сказала во время своего выступления в Сингапуре на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Каллас отметила, что сейчас страны находятся в такой точке, когда экономические альянсы могут осуществлять военное сдерживание.

К настоящему времени ВВП Китая превысил 70% ВВП США. Китайская экономика имеет в два раза больше производственных мощностей, чем у США. Китай доминирует во всем — от электромобилей до ядерных реакторов четвертого поколения, в военном отношении у страны самый большой военный флот и кораблестроительные мощности, отметила Каллас.

В связи с этим дипломат предложила сотрудничать с партнерами-единомышленниками в инновациях, координации технологий, в сфере искусственного интеллекта и других инструментов, чтобы такими альянсами противостоять растущему влиянию Китая.

Ранее в ЕС высказали опасения в связи с укреплением отношений России и Китая.

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