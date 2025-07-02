Трамп заявил, что хочет сделать Нью-Йорк снова великим

Трамп: я спасу Нью-Йорк и сделаю город снова великим

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал спасти Нью-Йорк от «коммунистического безумца» и сделать город снова великим. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова «горячим» и «великим», как я сделал со старыми добрыми США», — заявил американский лидер.

Он также назвал одного из кандидатов в мэры города безумцем, которому нельзя позволить разрушить Нью-Йорк, и отметил, что у него есть для этого «все рычаги и карты».

29 июня Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани «чистым коммунистом» и «радикальным левым безумцем».

Позднее он допустил арест Мамдани в случае, если он будет мешать арестам нелегальных мигрантов.

До этого рэпер 50 Cent заявил, что готов заплатить кандидату Мамдани почти $260 тысяч за то, что тот навсегда покинет город.

Ранее Трамп высказался о новом витке публичной перепалки с Маском.