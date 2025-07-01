Трамп высказался о новом витке публичной перепалки с Маском

Трамп о конфликте с Маском: не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для главы Tesla и SpaceX Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку. Об этом он рассказал журналистам по прибытии во Флориду, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о новом витке публичной перепалки с Маском.

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся очередной публичный скандал, когда американский президент в своей соцсети Truth Social посоветовал предпринимателю «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах.

Трамп напомнил, что всегда выступал против обязательного внедрения электромобилей, а США могут сэкономить миллиарды, отказавшись от господдержки Tesla и SpaceX. Маск, в свою очередь, пригрозил создать новую партию и финансировать кампании против республиканцев, поддержавших законопроект. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог раскрыл, будет ли Маск создавать новую партию в США.