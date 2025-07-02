Эксперт объяснил, почему США решили приостановить военную помощь Киеву

США исключили Киев из списка приоритетов, поскольку снабжение украинской армии становится неподъемной для Вашингтона задачей. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Тем более, истощение запасов Пентагона достигло критической отметки, отметил он.

«У Пентагона есть требования по неснижаемым остаткам различных видов вооружений. Прошедшая ревизия показала истощение арсеналов. Одна из причин — военный конфликт между Израилем и Ираном», — указал аналитик.

Кроме того, по его словам, нынешняя администрация Соединенных Штатов не снимает задачу по подготовке к большому конфликту с Китаем.

Что касается, Украины, она расходует боеприпасы гораздо быстрее, чем они производятся, заключил Анпилогов.

2 июля стало известно, что США отложили поставки Киеву зенитных управляемых ракет к ЗРС Patriot (как и самих систем), ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов и высокоточных ракет GMLRS. С чем связана эта приостановка, как она повлияет на обороноспособность Украины и почему эта мера больше похожа на дисциплинарное воздействие, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад не контролирует поставки вооружения Киеву.