В МИД РФ заявили, что Запад не контролирует поставки вооружения Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Запад не контролирует поставки вооружения Киеву.

«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной, <...> У них (стран Запада. — «Газета.Ru») нет контроля за поставками вооружения [Украине]», — поделилась Захарова.

До этого правительство Германии подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины.

Речь идет о беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196). Как пишет Welt, дроны будут готовы к применению в ближайшие месяцы. Эти беспилотные летательные аппараты способны нести до 50 килограммов взрывчатого вещества, а их максимальная дальность полета составляет 1,2 тысячи километров.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия поставляет России станки для производства вооружений.

Ранее в Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Украине.