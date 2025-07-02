Трамп показал связанную с сексуальным скандалом Клинтона комнату в Белом доме

Президент США Дональд Трамп показал сенаторам-однопартийцам комнату в Белом доме, где экс-американский лидер Билл Клинтон встречался со стажеркой Моникой Левински. Об этом в интервью NBC рассказал один из республиканских сенаторов.

Помещение расположено рядом с Овальным кабинетом. По словам сенатора, Трамп организовал в нем склад одежды и сувениров с символикой MAGA, которую он дарит гостям по время визитов.

В период с 1998 по 1999 годы в США разгорелся скандал из-за романа Клинтона и Левински. Экс-президента Штатов обвинили в лжесвидетельствовании. В стране начали процедуру импичмента, но в итоге бывшего главу государства оправдали.

Несколькими часами ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп называет Белый дом «Центральным вокзалом» в связи с потоком посетителей, которые приходят к нему. По информации телеканала, некоторые чиновники озадачены и нервничают из-за возможных утечек в связи с этим.

Ранее Трамп побил рекорд Клинтона по самому длинному выступлению перед конгрессом.