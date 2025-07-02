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В МИД РФ назвали своевременным опровержение Баку сообщений о закрытии русскоязычных школ

Захарова: РФ следит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала своевременным опровержение минобрнауки Азербайджана по поводу возможного закрытия русскоязычных школ в республике. Об этом она заявила во время брифинга, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Россия внимательно следит за ситуацией.

«Мы будем и дальше координировать наши действия с коллегами по минимизации ущерба от подобных фейков и вбросов», — сказала Захарова.

Накануне местный портал Oxu.az сообщил, что власти Азербайджана приняли решение постепенно закрывать русскоязычные школы. Утверждалось, что родители получили сообщения в WhatsApp о том, что школы будут закрывать поэтапно.

Позднее минобрнауки Азербайджана опровергло информацию о прекращении в республике обучения на русском языке.

В настоящий момент в Азербайджане работают 340 русскоязычных школ, сообщает портал Mektebgushesi. В 16 из них обучение ведется только на русском. В остальных преподают на двух языках. В них обучаются 150–160 тысяч учеников.

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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