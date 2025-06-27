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Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО

Посол Корчунов: Норвегия, Швеция и Финляндия развивают транспортные коридоры
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Норвегия, Швеция и Финляндия в интересах Североатлантического альянса развивают транспортно-логистические коридоры, трансграничное использование баз и стандартизируют продукцию военно-промышленного комплекса. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Осло Николай Корчунов.

Дипломат подчеркнул, что Норвегия превращается из принимающей подкрепления страны в транзитную территорию после вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

До этого сообщалось, что лидеры Евросоюза в ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге подтвердили необходимость увеличения расходов на оборону в рамках НАТО до 5% ВВП.

В Гааге 24–25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого остался доволен президент США Дональд Трамп. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение НАТО об увеличении расходов на оборону.

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