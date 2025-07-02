В Кремле заявили об отсутствии планов по телефонному разговору Путина и Алиева

Песков: у Путина пока не запланирован телефонный разговор с Алиевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока у российского лидера не запланирован телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент нет», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Отношения Баку и Москвы обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

В МИД Азербайджана выразили РФ «решительный протест» из-за этих рейдов. В ответ в МИД РФ заявили о «недружественных действиях» Азербайджана после задержания российских журналистов в Баку.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.