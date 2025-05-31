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Соединенным Штатам раскрыли верный путь к решению конфликта на Украине

Экс-депутат ФРГ Дагделен: признание интересов РФ остановит конфликт на Украине
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Vadim Ghirda/AP

Отказ США от интеграции Украины в НАТО и признание интересов безопасности России станут ключом к решению украинского конфликта. Об этом в соцсети X заявила бывший депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта», — подчеркнула она.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что во время перемирия страны нужно как минимум, чтобы страны Запада приостановили поставки оружия Киеву, а Украина — прекратила мобилизацию.

По его словам, при выполнении этих условий Россия готова была бы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта.

При этом спецпредставитель президента США Кит Келлог говорил, что Штаты готовы прекратить расширение НАТО на восток, а вступление Украины в блок не обсуждается.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.

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