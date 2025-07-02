Трамп призвал открыть «аллигаторовые» тюрьмы по всей стране

Трамп: «аллигаторовые» тюрьмы для мигрантов нужно строить по всей стране

Властям американских штатов нужно последовать примеру Флориды и открывать на своей территории «аллигаторовые» тюрьмы для мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Это был отличный выбор [места для строительства]. Мы хотели бы увидеть [подобные центры содержания] во многих штатах», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что организация подобных центров для содержания «может в какой-то момент стать системной».

1 июля Трамп принял участие в церемонии открытия центра содержания мигрантов, который окружен болотами с аллигаторами. Лагерь открыли в национальном парке Эверглейдс во Флориде на месте заброшенного учебного аэродрома. Местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас». Ожидается, что там будут содержаться до пяти тысяч человек.

В этот же день президент США дал совет мигрантам, как спастись от хищников в случае побега из нового центра содержания нелегалов «Аллигатор Алькатрас». Глава Белого дома заявил, что желающим совершить побег нужно бежать по кривой траектории, чтобы увернуться от зубастой пасти хищников.

Ранее Трамп призвал полицию активнее депортировать нелегальных мигрантов.