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В США призвали запретить Ирану обогащение урана и разработку ракет

В конгрессе США предложили запретить Ирану обогащение урана и разработку ракет
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Patrick Semansky/AP

Вашингтон должен добиваться запрета на все иранские программы обогащения урана и разработки баллистических ракет, чтобы исламская республика не смогла создать ядерное оружие. Об этом говорится в проекте резолюции, внесенной на рассмотрение палаты представителей, передает РИА Новости.

«Палата представителей поддерживает политическую цель предотвратить появление у Ирана ядерного оружия посредством постоянного, поддающегося контролю запрета на любую деятельность по обогащению урана, разработку оружия и систем доставки баллистических ракет», — сказано в документе.

Кроме того, в текст включили призыв к Великобритании, Франции и Германии оказать дипломатическое давление на Тегеран в целях деэскалации и возобновления переговоров «при координации с США по обеспечению санкционного режима».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома рассказал, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в США заявили, что Ирану оставались недели до создания ядерного оружия.

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