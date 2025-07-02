Глава РФПИ отреагировал на решение США урезать военную помощь Киеву

Решение США приостановить поставки Киеву некоторых видов боеприпасов поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике», — написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Вчера газета Politico сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что США перестали поставлять Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за истощения собственных запасов. По данным издания, решение принял глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби после того, как ему доложили об сокращении запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и боеприпасов на складах минобороны США. Отмечается, что Колби решил урезать военную помощь Киеву еще в начале июня, однако решение вступило в силу только сейчас.

26 июня шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сократили расходы на Украину в рамках Фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в безопасности в 2026 финансовом году.

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