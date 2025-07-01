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Киев назвали самым незащищенным и опасным городом из-за ПВО

Производитель БПЛА назвал Киев самым опасным городом из-за нехватки ПВО
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Efrem Lukatsky/AP

Основатель производящей беспилотники украинской компании Валерий Боровик заявил, что Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за нехватки систем ПВО. Его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Не хватает средств поражения. Президент американский перенаправляет то, что уже должно было идти на Украину, на Израиль, и там перенасыщение ПВО. А на Украину даже то, что законтрактовано было при Байдене, нет никакой ясности, даже за деньги, если мы платим за счет европейских партнеров», — цитирует его издание.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что она из сбитых системами противовоздушной обороны ракет в ночь на 23 июня упала на многоэтажный дом в Киеве.

По информации интернет-издания «Украинская правда», ракета упала на пятиэтажное здание в Шевченковском районе. В результате один из подъездов дома частично обрушился. На опубликованных кадрах с места было видно, что спасатели разбирали завалы со второго по пятый этаж.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что украинские системы ПВО бессильны перед новыми российскими беспилотниками «Герань».

Ранее в Кремле ответили на обвинения Украины в наращивании атак беспилотников.

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