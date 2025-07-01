На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали приблизительные сроки взятия Одессы

Военный эксперт Кнутов: ВС РФ не возьмут Одессу под контроль в ближайшие полгода
close
Wikimedia Commons

На берегу Черного моря еще с советских времен осталось множество портов — Одесса, Николаев, Ильичевск, — которые работали и как крупные верфи. Так что сейчас у Украины в распоряжении серьезный промышленный потенциал. Об этом «Газете.Ru» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, отвечая на вопрос о планах России по возможному взятию Одессы.

«Сейчас Одесса обслуживает киевский режим с точки зрения доставки контрабандного оружия. Корабли уходят из Одессы с зерном, предназначенным на экспорт, а возвращаются якобы пустые, но реально они загружены различной техникой и боеприпасами. Кроме того, Одесса — это ключ к Черному морю. Контролируя Одессу, Россия получает возможность практически полностью контролировать северную и восточную части Черного моря. Поэтому, конечно, Одесса играет ключевую роль как для Киева, так и для Москвы», — пояснил военный эксперт.

По мнению Кнутова, Москва, безусловно, хотела бы контролировать Одессу, но этого точно не произойдет в ближайшие полгода.

«Многое будет зависеть еще от того, как будут идти переговоры между Украиной и Россией. Если переговорный процесс затянется года на два, то Одесса могла бы перейти под наш контроль. Думаю, что местные жители будут этому только рады, так как в этом городе довольно сильны пророссийские настроения. Когда власти пытались снести памятник Пушкину, то его фактически отстояли жители города, и это говорит о многом», — заключил Кнутов.

В интервью для газеты The Financial Times неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что главной военной целью России является взятие Одессы. Автор материала также отметил, что сейчас Украина одновременно улучшила положение на международной арене и столкнулась с ухудшением ситуации на поле боя, что существенно вредит боевому духу украинцев.

Ранее Киев назвали самым незащищенным и опасным городом из-за ПВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами