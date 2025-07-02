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Компания Paramount достигла соглашения с Трампом по его иску

NYT: Paramount согласилась выплатить Трампу $16 млн из-за интервью Харрис
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Компания Paramount достигла соглашения с президентом США Дональдом Трампом по иску против телеканала CBS, выплатив американскому лидеру $16 млн из-за интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, компания также согласилась опубликовать расшифровки интервью с Харрис в рамках урегулирования.

В октябре 2024 года Трамп подал в суд на CBS и потребовал $10 млрд компенсации. Политик обвинил телеканал в монтаже интервью в пользу его соперницы на выборах, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Позже Трамп увеличил сумму иска до $20 млрд. В апреле 2025 года стороны начали пытаться мирно урегулировать конфликт через посредника. В иске говорится, что CBS показал две разные версии одного и того же вопроса о конфликте Израиля и ХАМАС, где Харрис отвечала по-разному. Телеканал назвал обвинения необоснованными и пытался отклонить иск.

В конце мая глава телеканала CBS News Венди Макмахон объявила о своем уходе с поста президента и генерального директора, объяснив решение разногласиями с руководством компании по стратегии развития.

Ранее Трамп назвал телеканал, представляющий угрозу демократии.

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