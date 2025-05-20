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Глава телеканала CBS ушла в отставку на фоне судебного иска Трампа

Глава CBS News Макмахон ушла в отставку после иска Трампа к телеканалу
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Evan Agostini/Invision/AP

Глава телеканала CBS News Венди Макмахон объявила о своем уходе с поста президента и генерального директора, объяснив решение разногласиями с руководством компании по стратегии развития. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Макмахон отметила, что последние месяцы были для нее непростыми, и пришло время для смены руководства, чтобы телеканал мог продолжить движение вперед. Уход Макмахон произошел на фоне подготовки слияния материнской компании Paramount Global с Skydance, а также в разгар судебного спора с президентом США Дональдом Трампом.

В октябре 2024 года Трамп подал в суд на CBS и потребовал $10 млрд компенсации. Политик обвинил телеканал в монтаже интервью в пользу его соперницы на выборах, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Позже Трамп увеличил сумму иска до $20 млрд. В апреле 2025 года стороны начали пытаться мирно урегулировать конфликт через посредника. В иске говорится, что CBS показал две разные версии одного и того же вопроса о конфликте Израиля и ХАМАС, где Харрис отвечала по-разному. Телеканал назвал обвинения необоснованными и пытался отклонить иск.

Одновременно ушел в отставку продюсер телепередачи «60 минут», в эфире которой было дано интервью, Билл Оуэнс.

Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой американских СМИ. В частности, в апреле 2025 года он назвал управляющего телеканалом NBC Брайана Робертса «позором телевидения».

Ранее Трамп назвал телеканал, представляющий угрозу демократии.

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