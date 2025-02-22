Трамп назвал телеканал, представляющий угрозу демократии

Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что телеканал MSNBC представляет угрозу американской демократии.

«Телеканал MSNBC... представляет угрозу для нашей демократии», — сообщил он.

По его словам, телеканал представляет «ложь и искажение фактов».

25 января Трамп заявил, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие.

MSNBC — это американская кабельная и спутниковая новостная сеть, предоставляющая новости и политические комментарии по актуальным событиям. Еще в ноябре Дональд Трамп-младший в шуточной форме предложил Илону Маску приобрести MSNBC. На это бизнесмен ответил: «Сколько стоит?». Однако американский журнал Newsweek заявил, что ни телеканал MSNBC, ни CNBC не продаются.

До этого журнал The Economist опубликовал обложку с президентом России Владимиром Путиным и Трампом во главе стола и назвал уходящую неделю самой мрачной для Европы.

Ранее в России начали продавать сувенирные доллары с Трампом, превращающимся во Владимира Путина.