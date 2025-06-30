На Украине могут ликвидировать министерство национального единства, которое возглавляет вице-премьер Алексей Чернышов. Об этом сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на неназванного представителя правящей партии «Слуга народа».

Источник издания заявил, что это «крафтовое» министерство не оправдало ожиданий. При этом, отметил он, уверенности в том, что ведомство упразднят, нет, поскольку президент страны Владимир Зеленский, вернувшись с саммитов НАТО и Европейского союза, не стал увольнять чиновников.

«Украинская правда» указывает, что министерство создавалось, чтобы трудоустроить в правительстве Чернышова и попытаться наладить работу с гражданами Украины за рубежом на случай выборов.

Издание утверждает, что после коррупционного скандала с министром, его не оставят на этой должности. «Украинская правда» пришла к выводу, что существует высокая вероятность того, что украинские власти «сольют» министерство Чернышова с МИД.

До этого сообщалось, что Алексей Чернышов сбежал за границу на фоне коррупционного скандала. Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски. В Раде при этом называют его отъезд согласованным. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что вице-премьер Чернышов не сбежал и должен вернуться.