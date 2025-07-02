Тезку сына президента Азербайджана ищут российские приставы

Полного тезку сына президента Азербайджана Гейдара Алиева ищут российские приставы за неуплату налогов, выяснила «Газета.Ru».

Согласно документам, общая сумма долга гражданина Азербайджана Гейдара Ильгама оглы Алиева, родившегося 2 августа 1997, составляет порядка миллиона рублей. Исполнительные листы и судебные приказы были выданы мировым судьей Одинцовского судебного района Московской области в апреле, мае и июне 2025 года.

На имя Алиева выписаны пять документов — три приказа о взыскании надогов и сборов на суммы в 432, 453 и 45 тыс. рублей и два исполнительных листа на госпошлины по 6900 и 6600 рублей.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о создании ОПГ уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных скончались — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. В СК заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются. СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото гематом на телах Рамиля и Мухаммеда Сафаровых — свидетелей по тому же делу.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых. 30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников, среди них двое российских граждан — исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

1 июля азербайджанское СМИ опубликовало видео жесткого задержания россиян по обвинению в транзите наркотиков через Иран. На кадрах видны следы побоев на лицах задержанных и кровавые пятна на их одежде — на кадрах их ведут с заломанными руками, заставляют прыгать на корточках и фотографируют на фоне стены. По данным Telegram-канала Mash, в Баку были арестованы совладелец и генеральный директор онлайн-сервиса бытовых услуг Airo Антон Драчев, программист Дмитрий Безуглый и турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро.

Ранее член СПЧ Меркачева заявила, что задержанные в Баку россияне стали заложниками.