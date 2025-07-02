На Украине назвали «болезненным» решение США приостановить поставки оружия

Решение США приостановить поставки Киеву ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов является «болезненным» для Украины. Об этом заявил депутат Рады Федор Вениславский, передает Reuters.

«Это решение, безусловно, очень неприятно для нас <…> Это болезненно», — подчеркнул он.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее россияне выразили уверенность, что Трамп не решит конфликт на Украине.