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Бречалов призвал граждан перестать публиковать фейки об атаке на Ижевск

Бречалов: публикующие фейки об атаке на Ижевск работают на цели врага
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Люди, публикующие неподтвержденную информацию и видео об атаке украинских беспилотников на Ижевск ради подписчиков и лайков, работают на цели врага. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Вы работаете на цели врага. Надеюсь, вы отдаете себе в этом полный отчет, потому что главная цель украинского режима сегодня — это паника и страх», — написал чиновник.

Бречалов также попросил население не публиковать и не репостить данные и ролики из неофициальных источников, чтобы «не помогать этим врагу».

В ночь на 1 июля и утром Ижевск атаковали украинские дроны. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол». Позже в сети появилась фотография с последствиями удара по предприятию.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45. По словам Бречалова, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее генерал раскрыл схему запуска дронов-камикадзе ВСУ на Ижевск.

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