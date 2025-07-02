В России заявили о завершении проектирования поезда для ВСМ

В России завершается проектирование высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина в железнодорожном машиностроении планируется «восполнить единственную неохваченную нишу — высокоскоростные поезда». Алиханов добавил, что исполнителю — «Уральским локомотивам» — обеспечена поддержка через кластерную инвестплатформу.

«По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов – двигателя, тележки и кузова состава», — сказал Алиханов.

До этого первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург» будет не единственной такой магистралью в России.

Напомним, Сбер возглавил синдикат крупнейших банков по участию в финансировании рекордного по капиталоемкости проекта в истории России – строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Для снижения нагрузки на бюджет были аккумулированы все доступные на рынке источники внебюджетного финансирования.

Ранее Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге.