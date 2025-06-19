В Сбере рассказали о строительстве новых ВСМ

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург» будет не единственной такой магистралью в России, заявил первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина также будут построены ВСМ на юг, Урал через Казань до Екатеринбурга и в Белоруссию.

«ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» является самым насыщенным участком. На нем мы обкатываем все технологии и инженерные решения», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что синдикат банков было непросто собрать.

«Мы на следующее наше направление будем приглашать, конечно, также и других участников», — сказал он.

Напомним, Сбер возглавил синдикат крупнейших банков по участию в финансировании рекордного по капиталоемкости проекта в истории России – строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Для снижения нагрузки на бюджет были аккумулированы все доступные на рынке источники внебюджетного финансирования.