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В Сбере рассказали о строительстве новых ВСМ

Ведяхин: ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» является самым насыщенным участком
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Олег Барханов/Фонд Росконгресс

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «МоскваСанкт-Петербург» будет не единственной такой магистралью в России, заявил первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина также будут построены ВСМ на юг, Урал через Казань до Екатеринбурга и в Белоруссию.

«ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» является самым насыщенным участком. На нем мы обкатываем все технологии и инженерные решения», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что синдикат банков было непросто собрать.

«Мы на следующее наше направление будем приглашать, конечно, также и других участников», — сказал он.

Напомним, Сбер возглавил синдикат крупнейших банков по участию в финансировании рекордного по капиталоемкости проекта в истории России – строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Для снижения нагрузки на бюджет были аккумулированы все доступные на рынке источники внебюджетного финансирования.

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ПМЭФ – 2025
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