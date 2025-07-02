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В МИД высказались о влиянии милитаризации ЕС на отношения с РФ

Замглавы МИД Грушко: милитаризация Евросоюза меняет отношение России к нему
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Милитаризация Европейского союза (ЕС) качественно меняет отношение России к нему. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза. Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве», — сказал замглавы ведомства.

27 мая агентство Reuters сообщило, что министры стран ЕС одобрили создание фонда вооружений в размере €150 млрд ($170,7 млрд), который направлен на обеспечение безопасности на континенте. Решение глав ведомств стало последним юридическим шагом в создании схемы «Действия по безопасности для Европы».

23 июня Грушко рассказал, что Россия крайне негативно относится к планам НАТО увеличить траты на оборону. По его словам, подобное решение приведет к переводу экономики стран ЕС на «военные рельсы», что негативно скажется на социально-экономическом благополучии европейских граждан.

Ранее Орбан предостерег Европу от одного опасного шага в отношениях с Россией.

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