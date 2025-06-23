В МИД РФ прокомментировали планы НАТО увеличить траты на оборону

Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал РИА Новости, что Россия крайне негативно относится к планам НАТО увеличить траты на оборону.

«Такое решение, если будет принято, приведет к переводу экономики в особенности европейских стран-членов на «военные рельсы» в ущерб социально-экономическому благополучию их граждан. Ускорится процесс милитаризации ЕС, состояние безопасности в Европе и глобально еще больше ухудшится», — отметил дипломат.

Он добавил, что РФ оценивает такое решение крайне негативно и «продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороноспособности» страны.

До этого Грушко говорил, что в Москве не ожидают услышать ничего нового по теме Украины на саммите НАТО.

Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока не принял решение по поводу поездки в Гаагу на саммит НАТО.

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.